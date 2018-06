Henk Krol vervolgd voor hacken

De Eindhovense parlementariër zou via internet bij het Brabantse laboratorium 'Diagnostiek voor U' medische dossiers boven water hebben gehaald. Zo wilde hij aantonen dat de beveiliging van de website van het bedrijf erg slecht is. De hack had plaats in april toen Krol nog Statenlid was.

Krol zegt „geen seconde wakker te liggen over de affaire”. Hij heeft alleen maar aan de kaak willen stellen hoe simpel het was om de website binnen te komen. Dat deed hij na een tip van een partijgenoot. Krol zegt bezorgd te zijn dat het zo makkelijk is om bij medische dossiers te komen. „Ik dacht: dat kan niet waar zijn.” Krol stapte naar Omroep Brabant, die de zaak in de publiciteit bracht. Van de dossiers die Krol boven water haalde, maakte hij de persoonlijke gegevens onleesbaar.

Hij is inmiddels al gehoord door de politie in Eindhoven. Dat was volgens hem „een allervriendelijkst gesprek”. Het Kamerlid is dan ook een beetje verbaasd dat justitie hem nu wil vervolgen.

Het Openbaar Ministerie laat weten dat Krol nog niet is gedagvaard en dat er nog geen zittingsdatum bekend is.

De vervolging heeft momenteel geen consequenties voor zijn Kamerlidmaatschap.