'Uitverkochte Lumia’s geen bewijs voor succes'

De Lumia 920 en 820 werden vorige maand geïntroduceerd en worden door analisten gezien als het 'make or break' moment voor Nokia. Reviews over de toestellen zijn positief en met name de wachtlijsten voor de 920 zouden lang zijn.

Volgens analisten is er echter geen bewijs dat de Lumia telefoons aan een opmars zijn begonnen tegen marktleiders Samsung en Apple of dat de risicovolle strategie van Nokia topman Stephen Elop om de toekomst van het bedrijf in handen te leggen van de Windows software vruchten afwerpt. Dat er zo weinig Lumia 920 toestellen te krijgen zijn komt volgens marktkenners simpelweg omdat Nokia er heel weinig heeft verscheept.

Veel analisten gaan ervan uit dat Nokia in het vierde kwartaal vijf tot zes miljoen Windows Phone apparaten zal verkopen, waarvan meer dan de helft oudere Lumia’s betreft waarop flinke kortingen worden gegeven. Ter vergelijking: naar verwachting zal Samsung in het vierde kwartaal 60 miljoen smartphones verkopen.