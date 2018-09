"Televisie is interessegebied Apple"

“Als ik mijn woonkamer binnenkom en de televisie aan doe, heb ik het gevoel 20 tot 30 jaar terug in de tijd te gaan”, antwoordde de Apple topman op een vraag over het volgende nieuwe product van Apple. Om er aan toe te voegen, dat het zijn intense belangstelling heeft. Meer zei hij er nog niet over te kunnen vertellen.

Cook deed zijn uitspraak tijdens een interview voor het programma NBC’s Rock Center.

Begin dit jaar zei Cook ook al dat het bedrijf ‘iets groters’ nodig had om Apple TV een belangrijke categorie te maken en geen bijproduct van Mac of iOS apparaten.