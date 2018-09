Twitter test downloaden oude tweets

Als de optie - die helemaal onderaan het instellingenmenu te vinden is - geslecteerd wordt, wordt een .zip-bestand gedownload. Hierin zitten verschillende bestanden die het archief opmaken. Via een .html-bestand kan deze in een browser worden geopend en doorzocht. Alle berichten zijn voorzien van datum, tijd en locatiegegevens.

Twitter heeft bevestigd dat de optie aanwezig is, maar stelt dat slechts een heel klein aantal gebruikers er momenteel toegang tot heeft. Wanneer de functie voor de rest van de gebruikers wordt uitgerold, is nog onbekend.

Twitter volgt met de archiefoptie concurrenten Google en Facebook. Google laat gebruikers alle persoonlijke informatie die zij in verschillende diensten van de softwaregigant hebben opgeslagen, downloaden. Facebook stata het toe om alle berichten, foto's en eigen informatie direct te downloaden.