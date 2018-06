Google gaat ongewild mobiel klikken tegen

De internetgigant introduceert bevestigde muisklikken in alle in-app advertentiebanners op smartphones. Het per ongeluk klikken op een mobiele advertentie is namelijk niet alleen frustrerend voor de gebruiker, ook voor de adverteerder want die betaalt voor muisklikken die geen waarde hebben.

Een Google team heeft gekeken bij welke typen reclameformaten het per ongeluk klikken het meest voorkomt. “We hebben ontdekt dat de meeste ongewilde klikken op in-app advertenties zich voordoen op de buitenste rand van het advertentieblok, waarschijnlijk als gebruikers naar nabijgelegen content proberen te scrollen of door te klikken”, zo schrijft productmanager Allen Huang op het Google Mobile Ads Blog. “Wanneer u nu klikt op de buitenrand van de advertentie zullen we via een pop-up vragen of het daadwerkelijk uw bedoeling was om op de advertentie te klikken voor meer informatie.”