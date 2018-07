Nieuwe internetverdrag van de baan

Ondermeer Rusland, China en Saudi-Arabië waren voor het verdrag. De regeringen in deze landen pleiten al enige tijd voor meer controle over het internet. Deze ligt nu bij ICANN, een Amerikaanse organisatie waar regeringen en bedrijven zitting in het bestuur hebben.

Het doel was om meer macht neer te leggen bij de Internationale Telecommunicatieunie (ITU), de telecomafdeling van de Verenigde Naties. Hierdoor zouden de regeringen die in de VN vertegenwoordigd zijn, meer macht krijgen over zaken als het toewijzen van nieuwe internetdomeinen en het al dan niet tonen van bepaalde websites binnen de landsgrenzen.

De tekst van het verdrag was overigens al aardig afgezwakt ten opzichte van deze originele doelstellingen, maar de delegatie van de VS kon zich toch niet erin vinden.

Ook Nederland weigerde het verdrag te ondertekenen.