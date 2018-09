Marshall maakt speaker voor consumenten

De Hanwell ziet eruit als een kleine gitaarversterker, maar is bedoeld om aangesloten te worden op een muziekspeler of smartphone. Dat kan alleen via een kabel met 3,5mm aansluiting. De gadget bevat dus geen bluetooth of andere draadloze aansluitmogelijkheden.

Volgens de makers produceert de Hanwell het 'typische Marshall-geluid' waarbij zowel de hoge tonen als de bass goed klinken. Dat mag ook wel voor de vraagprijs: het apparaat kost maar liefst €800.

Wel wijst Marshall erop dat het om een gelimiteerde uitgave gaat: er zijn 10.000 Hanwells gemaakt en elk exemplaar heeft een uniek nummer.