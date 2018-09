Guatemala wil McAfee uitzetten naar Belize

De antivirusontwikkelaar was juist naar Guatemala gevlucht omdat de autoriteiten in het naburige Belize hem op de hielen zaten inzake een moordonderzoek. De politie in Belize wil McAfee ondervragen over de dood van zijn buurman. Hij vluchtte omdat hij bang is dat hij wordt vermoord als hij wordt opgepakt. Nu loopt McAfee dus alsnog het risico om in de handen van de politie in Belize te belanden.

Tegen McAfee is geen internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd. Volgens de politie in Belize is McAfee een belangrijke schakel in de zoektocht naar de moordenaar van zijn buurman, maar is hij geen hoofdverdachte in de zaak.