Google geeft ouders tips voor veilig internet

Google werkt voor het Familiecentrum samen met stichting Mijn Kind Online, Digivaardig & Digibewust en Pestweb. De introductie valt samen met de Dag tegen het Pesten, waarmee de organisaties aandacht vragen voor digitaal pesten.

Het Familiecentrum voor Veilig Internet geeft onder andere informatie over de ingebouwde veiligheidsoplossingen in Google-producten. Hoewel geen enkel zoekfilter honderd procent accuraat is, kunnen ouders hiermee zoveel mogelijk voorkomen dat kinderen in aanraking komen met ongewenste websites of beelden.

Ook kunnen ouders via de website antwoorden en adviezen krijgen op moeilijke vragen met betrekking tot internet en veiligheid. Praktische tips voor de dagelijkse problemen worden gegeven door leerkrachten en ouders die werkzaam zijn bij Google en partnerorganisaties in Nederland, op basis van eigen ervaringen.