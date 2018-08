Patent wijst op Project Glass-horloge

In de patentaanvraag die is ingediend bij het Amerikaanse Patent en Trademark bureau wordt een uurwerk getoond met een doorzichtig aanraakscherm dat opengeklapt kan worden om te dienen als tweede scherm. Afbeeldingen die bij de aanvraag zijn bijgevoegd laten zien dat het scherm gebruikt kan worden om bijvoorbeeld routebeschrijving, productinformatie en e-mailberichten te tonen.

Een draagbare polscomputer past prima in de strategie van Google om gebruikers op een natuurlijke wijze real-time informatie te bieden over hun omgeving.

Hoewel patentaanvragen lang niet altijd leiden tot daadwerkelijke producten, hebben steeds meer techbedrijven interesse in draagbare computers. Het slimme horloge Pebble is het meest populaire Kickstarter project tot nu toe. Nike kwam eerder dit jaar met draagbare elektronica in de vorm van de Fuelband en de Apple Nano kon vorig jaar met hulp van een speciale accessoire omgetoverd worden tot horloge. Overigens is dat niet meer mogelijk met de nieuwe Nano die vorige maand werd gelanceerd, wat de geruchten voedt dat Apple bezig is met een eigen draagbare computer.