iPhone verslaat Android in VS

In de 12 weken voorafgaand aan 31 oktober heeft Apple zijn iPhone verkopen op de Amerikaanse markt meer dan verdubbeld vergeleken met een jaar eerder tot een marktaandeel van 48,1 procent. Het marktaandeel van Android daalde in dezelfde periode van 63,3 procent naar 46,7 procent.

Hoewel het marktaandeel van Android in de Verenigde Staten flink is gedaald, is het in veel Europese landen nog wel dominant. Het platform claimt een een marktaandeel van 74 procent in Duitsland en 82 procent in Spanje.

In de vijf grootste Europese markten behaalde Android een gecombineerd marktaandeel van 64 procent, vergeleken met 51 procent een jaar eerder. Het marktaandeel van Apple steeg slechts met één procentpunt tot 21 procent.

BlackBerry fabrikant Research in Motion zag zijn aandeel in alle onderzochte markten dalen, met uitzondering van Duitsland. In dat land steeg het aandeel met 0,9 procentpunt tot 2,5 procent. In de Verenigde Staten viel het marktaandeel echter dramatisch terug van 8,5 procent vorig jaar tot slechts 1,6 procent.