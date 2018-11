Apple Maps is de weg kwijt

Sinds woensdag kunnen Apple gebruikers het nieuwe mobiele besturingssysteem iOS 6 downloaden. De bekende Google Maps applicatie verdwijnt daarmee van de mobiele toestellen en wordt vervangen door Apple Maps. De nieuwe applicatie werd afgelopen juni met veel bombarie aangekondigd door Apple, maar gebruikers wereldwijd zijn niet blij met de switch. Via Twitter en online fora laten veel iOS6 gebruikers hun ongenoegen blijken.

Missers

De kaartenapplicatie van Apple blijkt tal van geografische missers en ontbrekende informatie te bevatten. Zo is Berlijn in de 3D versie van Apple Maps op Antartica te vinden en is de tweede stad van Zweden, Gothenburg, in zijn geheel verdwenen.“De mensen die dachten dat de wereld plat was, waren nauwkeurigere kaartenmakers dan Apple Maps”, zo schrijft @RayneBradley op Twitter.

Verbeteren

In een reactie laat Apple woordvoerster Trudy Muller weten dat het bedrijf de nieuwe dienst gelanceerd heeft in de wetenschap dat het een groots initiatief was. "We zijn constant bezig het te verbeteren en doordat Maps een op de cloud gebaseerde oplossing is, wordt het beter naarmate meer mensen het gebruiken.”

Blog

Op Tumbler is inmiddels een blog aangemaakt met de sarcastische naam: ‘The Amazing iOS 6 Maps’ waarin gebruikers screenshots plaatsen van missers. Hier is bijvoorbeeld te zien dat het gehele stadscentrum van Stratford-upon-Avon aangemerkt wordt als ziekenhuis en dat de Noorse stad Leknes te vinden is in de Noorse zee.

Zelfs politici hebben zich al uitgelaten over de fouten. Zo is Airfield - een 35-hectare groot landgoed met boerderij en cafe in het centrum van Dundrum aan de rand van Dublin - aangemerkt als vliegveld. Volgens de Ierse minister van Justitie Alan Shatter kan dit gevaarlijk zijn voor piloten die niet bekend zijn in het gebied.

TomTom

Apple maakt voor zijn Maps applicatie gebruik van kaarten van TomTom. In een reactie laat de Nederlandse kaartenmaker weten achter de kwaliteit van zijn kaarten te staan en wijst er op dat het de applicatie niet ontwikkeld heeft. “Elke fabrikant heeft zijn eigen manier van het omzetten van kaartgegevens is een applicatie”, zo laat TomTom woordvoerder Cem Cohen weten. “Wij maken geen deel uit van dat proces. Apple gebruikt exact dezelfde kaarten als onze andere klanten.”