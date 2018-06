HTC heeft last van Samsung en Apple

De nettowinst kelderde met 79 procent tot omgerekend 102,5 miljoen euro. De winst valt aanzienlijk lager uit dan analisten hadden verwacht. In de afgelopen weken kwam HTC met nieuwe modellen naar buiten die het marktaandeel moeten vergroten, maar analisten twijfelen of dat gaat lukken. HTC is de op vier na grootste producent van smartphones ter wereld.

Het bedrijf presenteerde onlangs zijn telefoonlijn met daarop Microsofts Windows Phone 8. Deze moeten voor de feestdagen in de winkels liggen. Het is alleen de vraag of consumenten echt zitten te wachten op het mobiele besturingsyssteem van de Windows-ontwikkelaar: wat betreft marktaandeel loopt het nog ver achter op iOS van Apple en Android van Google.