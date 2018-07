China aangespoord filter te heroverwegen

De Chinese autoriteiten willen dat alle verkochte computers vanaf 1 juli voorzien zijn van het programma GreenDam. Dit programma dat ontwikkeld is door Jinhui Computer System Engineering blokkeert volgens de maker alleen websites met pornografisch materiaal. De software zou bedoeld zijn om jonge mensen te beschermen tegen schadelijke content.

”De Information Technology Industry Council, de Software & Information Industry Association, de Telecommunications Industry Association en TechAmerica doen een dringend verzoek aan de Chinese overheid om de implementering van de nieuwe verplichte filtersoftware te heroverwegen en zouden graag een betekenisvolle dialoog aan willen gaan”, aldus een gezamenlijke verklaring.

”Wij menen dat er een open en gezonde dialoog moet zijn over hoe ouderlijke toezichtsoftware aangeboden kan worden op de markt op een manier waarop de privacy, de betrouwbaarheid van het systeem, uitingsvrijheid, een vrije informatiestroom, veiligheid en de keuze van de gebruiker wordt gerespecteerd.”

Volgens de maker van de filtersoftware, Bryan Zhang, is de software optioneel voor gebruikers en niet verplicht. Hij wijst erop dat de software alleen maar vooraf geïnstalleerd wordt om advertentiekosten te besparen. ”Het is voor mensen die om hun kinderen geven en ze willen beschermen tegen porno. De gebruiker heeft alle vrijheid om het programma van het systeem te verwijderen.”

De software Green Dam-Youth Escort blokkeert de toegang tot verboden websites via een verbinding met een database. Volgens buitenlandse technologiekenners is het als de software eenmaal is geïnstalleerd voor gebruikers lastig om erachter te komen welke sites precies worden geblokkeerd. De maatregel geeft de Chinese overheid mogelijk nog meer mogelijkheden om internet aan banden te leggen.