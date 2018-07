Muziekdienst Universal en YouTube

Vevo zal de muziek van topartiesten van Universal combineren met content, videotechnologie en de wereldwijde gebruikersgemeenschap van YouTube. Gebruikers van Vevo kunnen de volledige catalogus van Universal met hoogwaardige video’s raadplegen, inclusief professionele video’s en ook de door gebruikers geproduceerde content die op YouTube wordt gehost.

De videowebsite stelt zijn technologische infrastructuur ter beschikking aan Vevo en zorgt voor de hosting van de muziekvideo’s op Vevo.com. Ook komt er een speciaal Vevo-kanaal op YouTube, waar gebruikers clips kunnen afspelen binnen een geïntegreerde speler. De twee bedrijven zullen de advertentieomzet via YouTube en Vevo delen.

De vergaande samenwerking met Universal houdt tegelijkertijd in dat YouTube er in geslaagd is met ’s wereld grootste platenmaatschappij tot een akkoord te komen over compensatie voor het tonen van muziekvideo's Hoewel YouTube met de meeste platenmaatschappijen nog steeds deals heeft zijn veel van deze partijen niet tevreden met de regeling. Onderhandelingen met EMI en Warner Music zijn nog steeds gaande, maar verlopen volgens insiders nogal stroef.