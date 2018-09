Mexicaanse griep-domeinen erg populair

Via de website DomainTools is makkelijk te zien dat er inmiddels al bijna 150 domeinen zijn waarin de term 'swineflu' voorkomt. Hieronder vallen onder meer mexicanswineflu.com, swineflubreakout.com en swinefludrugs.com. Het grootste gedeelte hiervan is in de laatste vijf dagen geregistreerd.

Het simpele swineflu.com is al sinds 2000 geregistreerd, maar deze is nu wel te koop. Er is inmiddels al dertien keer geboden op de naam.

Ook in Nederland is een dergelijke trend zichtbaar. Onlangs werd het domein h1n1.nl geregistreerd (h1n1 is de werkelijke naam van dit type influenza) en ook varkensgriep.nl werd recentelijk geclaimd. Dat meldt ComputerIdee.nl.