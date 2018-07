Verkeerscontroles op Google Maps

Verkeershandhavingsteams van de politiekorpsen melden hun controles dagelijks aan het BVOM, dat een deel wel en een deel niet aankondigt in statische lijstjes op de internetpagina, in kranten en via de radio. Binnen enkele maanden wil het BVOM Google Maps gaan gebruiken, aldus de woordvoerder.

De Brabantse politie toont op Google Maps de plekken waar flitspalen of regelmatig mobiele controles staan. De plekken worden gemarkeerd met een camerapictogram of een rood traject. Door te klikken opent een venster met een foto en een toelichting waarom er intensieve controle op die plaats nodig is, meestal omdat er veel ongelukken gebeuren.