Androidgebruikers weinig loyaal

Dat blijkt uit onderzoek van Baird analist William Power waarover Barron’s bericht.

iPhone klanten zijn een stuk loyaler, 77 procent van de huidige iPhone gebruiker is van plan een nieuwe iPhone te kopen. Slechts 5 procent geeft aan over te zullen stappen op Android, terwijl 18 procent het nog niet weet.

Amerikaanse klanten van Research in Motion zijn het minst loyaal aan hun merk. Slechts 2 procent gaf aan opnieuw een BlackBerry te zullen kiezen.

Van de 2000 door Power ondervraagde Amerikanen gaf 39 procent aan op dat moment aan een nieuwe telefoon toe te zijn en 6 procent binnen drie maanden. Van deze groep gaf 45 procent aan te kiezen voor een iPhone, waarbij vrijwel iedereen zei te wachten op de iPhone 5. Slechts 22 procent zei te kiezen voor Android, terwijl bijna eenderde (31%) nog geen besluit had genomen.

Als de door Power ondervraagde groep representatief is voor de Amerikaanse samenleving, betekenen de cijfers dat Apple meer dan 50 miljoen iPhone 5 toestellen kan verkopen in de Verenigde Staten alleen, dat is ver boven de huidige voorspellingen.