Chrome-extensie voor babyfotohaters

Unbaby.me kijkt naar de bijschriften van foto's op Facebook en bepaalt op basis daarvan welke babyfoto's zijn. Het is mogelijk om de lijst met trefwoorden zelf aan te passen, bijvoorbeeld door namen van baby's van Facebook-vrienden toe te voegen.

Ook is het mogelijk om aan te passen wat voor afbeeldingen ervoor in de plaats worden getoond. Standaard pakt de extensie kattenfoto's van fotodienst Instagram, maar door een ander trefwoord in te vullen, pakt het programmaatje andere illustraties.

Unbaby.me is nu te installeren vanaf de Chrome Web Store.