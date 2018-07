Beste webshop kent wens klant vooraf

Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau WUA! dat vanochtend bekend wordt gemaakt. Volgens directeur Klaas Kroezen komt Bol.com mede als winnaar uit de bus omdat de online winkel er het best in slaagt de klant te helpen.

Volgens Kroezen is het voor een webwinkel van groot belang om de beste binnen de branche te zijn. „Gemiddeld heeft de nummer één binnen een branche 58% meer omzet dan de nummer twee. De winkels die daar onder zitten, moeten de kruimeltjes verdelen. En hoe groter de voorsprong is, hoe moeilijk het voor andere webwinkels is om die in te halen. Want met een hogere omzet heeft een winkel ook meer mogelijkheden om te investeren.”

