Kroes: overheden aan zet met breedband

„We staan momenteel op een belangrijk kruispunt met betrekking tot breedbandinternet. Waar we eindigen, hangt af van moeilijke politieke en investeringsbeslissingen”, zei de commissaris van de Digitale Agenda.

Nationale regeringen hebben volgens haar de sleutel in handen bij het investeren in breedbandnetwerken.„De hele economie profiteert van ICT, want elke sector is ervan afhankelijk. Het is de ruggengraat waarop we onze toekomstige economie bouwen.”

Eerder dit jaar ontvouwde Kroes de Europese ambitie om per 2020 45 miljoen Europese huishoudens toegang te bieden tot snel internet van 100 megabit per seconde of meer. Per jaar leent de EU 1 miljard euro uit aan bedrijven om de investeringen te versnellen. „Dit plan heeft het spel veranderd”, zei Kroes. „Maar met alleen private investeringen komen we er niet. Te veel regio's zouden nog afgesloten blijven.”

De commissaris wees op investeringen in breedbandnetwerken door China, Japan en de Verenigde Staten. „Alleen al dit jaar installeert China 35 miljoen glasvezelverbindingen. Japan heeft er meer dan 20 miljoen. In de Verenigde Staten heeft meer dan 80 procent van de huizen een snelle internetverbinding.” In Europa hebben volgens de commissaris slechts 1 miljoen huizen snelle verbindingen voor zowel upload als download. Dat is minder dan 0,5 procent.

„Het is gemakkelijk om internet als vanzelfsprekend te beschouwen, net als water of elektriciteit”, zei Kroes. „En het is gemakkelijk om te denken dat innovatie altijd automatisch blijft doorgroeien, maar het heeft politieke aandacht en investeringen nodig.”