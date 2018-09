Piratenpartij lekt mailadressen van leden

De adressen werden bekend door een menselijke fout. In plaats van de leden in de bcc - een onzichtbare adresweergave - te zetten, werden de gegevens zichtbaar meegestuurd. Het betrof een mail aan alle leden, met daarin een uitnodiging voor een ledenvergadering. „Het is heel vervelend dat dat gebeurt, maar het kan gebeuren”, aldus een woordvoerder.

„Dit is een menselijke fout die lijnrecht tegen onze eigen principes van dataveiligheid in gaat. Dit hoort nergens te gebeuren en zeker bij de Piratenpartij niet. Vanzelfsprekend is het melden van een datalek een risico voor de publiciteit van de partij maar dat is hier van ondergeschikt belang. Wij willen hier zelf openheid bieden”, schrijft de partij verder in een verklaring.

De partij zorgt er nu voor dat alle leden een alias krijgen, zodat hun mailadres niet meer zichtbaar is. Bovendien is er een systeem geïnstalleerd, waardoor het onmogelijk is om grote groepen zichtbaar te mailen.

Overigens was maandagochtend de website van de partij tijdelijk onbereikbaar. Het is onduidelijk waar dat aan lag.