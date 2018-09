Jongeren raken hun mobieltje nogal eens kwijt

Bijna een op de vijf Nederlanders is de mobiele telefoon al eens kwijtgeraakt. Jongeren tot 30 jaar staan bij het bedrijf te boek als sloddervossen, want een derde van hen raakte het mobieltje kwijt door diefstal of verlies. Vodafone roept klanten dan ook op extra voorzorgsmaatregelen te treffen en bijvoorbeeld het toestel dat veel persoonlijke informatie bevat te beveiligen met een wachtwoord.

Dagelijks tijdens de lunch het belangrijkste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik