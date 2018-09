Bedrijf vraagt .frl extensie aan

De provincie Friesland probeerde de extensie al eerder vast te leggen. Dit mislukte omdat Provinciale Staten dit voorstel wegstemde. Mijndomein.nl zat toen in de aanbesteding en besluit nu om de kosten zelf te dragen. Voor de aanvraag zelf moet het bedrijf in eerste instantie circa 128.000 euro overmaken.

„Friesland is een trotse provincie met een unieke identiteit. Wij denken daarom dat er genoeg potentie zit in deze investering om het uiteindelijk te kunnen terug verdienen. We moeten alleen wel opschieten, want de aanvraag moet op 12 april bij het ICANN binnen zijn”, zegt mede-eigenaar van mijndomein.nl Henri de Jong.