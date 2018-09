'Meer sterren in Beyond: Two Souls'

Beyond wordt ontwikkeld door Heavy Rain-studio Quantic Dream en draait om een meisje dat kan praten met een overleden iemand. Dit meisje wordt in het spel vormgegeven door Ellen Page, bekend van de komedie Juno en actiefilm Inception.

Gamesire BroGamer claimt nu dat Dafoe ook een belangrijke rol in het spel zal vertolken, alsmede nog enkele andere niet nader genoemde beroemdheden. Dafoe is vooral bekend van films als Spider-Man en The Boondock Saints.

Beyond: Two Souls moet in het eerste kwartaal van 2013 uitkomen voor de PlayStation 3.