Gaga-album kostte Amazon $3,2 miljoen

In die twee dagen is het album volgens bronnen van muziekblad Billboard maar liefst 440.000 keer gedownload. Amazon moet per download ongeveer $8,39 afdragen aan platenmaatschappij Interscope. Aangezien het bedrijf slechts $0,99 per download verdiende, maakt het elke keer $7,40 verlies, wat neerkomt op een totaal verlies van $3,18 miljoen.

Amazon zal het verlies graag accepteren, aangezien het met de actie haar nieuwe muziekdienst Cloud Player flink onder de aandacht heeft gebracht van haar klanten. Kopers kregen namelijk ook gratis toegang tot 20GB aan online opslagruimte om eigen muziek op te slaan. Vervolgens is dit te beluisteren via de online app van het bedrijf. Google lanceerde onlangs ook een dergelijke dienst en volgens geruchten komt Apple binnenkort ook met een concurrent.