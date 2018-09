Betaald lezen kost minder klanten dan verwacht

The Times is de eerste grote krant die zijn artikelen en nieuwsberichten online aanbiedt via een zogenaamde ‘betaalmuur’. Times-redacteur James Harding laat weten dat het aantal verloren lezers minder is dan verwacht.

iPad app

Moederbedrijf News International laat weten dat de nieuwe websites voor Times en Sunday Times, en de iPad applicatie van de krant meer dan 105.000 betalende klanten heeft aangetrokken.

Verder hebben 100.000 lezers met een abonnement op de papieren krant hun gratis digitale versie geactiveerd via de website van The Times. Sinds het lanceren van de iPad heeft News International een toename in lezers van vijftig procent gemerkt.

Kosten

Lezers betalen 1 pond (€1,15) voor een dag- en 2 pond (€2,31) voor een weekabonnement met toegang tot TheTimes.co.uk en TheSundayTimes.co.uk. Een abonnement op de iPad app kost 9,99 pond (€11,53) per maand.