Bill Gates duikt op in Outlook

De illustratie duikt op in het 'People'-venster van het programma, waarmee gebruikers contacten uit Outlook kunnen koppelen aan hun profielen op sociale netwerken als Facebook.

Als er echter geen foto in het profiel is ingevoerd, ziet de gebruiker een blanco silhouet. Een slimme redacteur van technologiesite Ars Technica merkte echter op dat dit silhouet wel verdacht veel lijkt op een beroemde foto van Bill Gates. Het silhouet past namelijk perfect op de foto die van de Microsoft-oprichter is gemaakt door de politie toen Gates werd aangehouden voor een verkeersovertreding.

Het lijkt er dus op dat een programmeur van Outlook een gevoel voor humor heeft...