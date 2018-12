Homepod van Apple uitgesteld naar 2018

„We kunnen niet wachten totdat mensen de Homepod kunnen ervaren, Apple’s baanbrekende draadloze speaker voor in huis. Maar we hebben wat meer tijd nodig voordat het geschikt is voor klanten. Begin 2018 beginnen we met het verzenden naar de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië”, liet een woordvoerder van Apple weten in een verklaring aan verschillende Amerikaanse media.

Slimme speaker

Apple presenteerde de Homepod afgelopen juni tijdens zijn ontwikkelaarsconferentie in San Jose. Met de slimme speaker kunnen gebruikers onder meer muziek bedienen en zoekopdrachten uitvoeren. De Homepod moet de strijd aangaan met de varianten die Google en Amazon al een tijdje op de markt hebben.

Op de conferentie beloofde Apple dat de Homepod vanaf het einde van dit jaar beschikbaar zou zijn in de VS voor 349 dollar. Wanneer de Homepod gelanceerd wordt in Europa is nog onbekend.