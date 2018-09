Amazon looft prijs uit voor conversatiebot

Ⓒ AFP

SEATTLE - Amazon heeft een prijs uitgeloofd voor het ontwikkelen van een zogeheten socialbot. Het kunstmatige intelligentie-systeem moet met mensen over populaire onderwerpen en nieuwsgebeurtenissen kunnen babbelen. In totaal is er 2,5 miljoen dollar, ruim 2,2 miljoen euro, gemoeid met de Alexa Prize.