Review: iPhone 7 en iPhone 7 Plus

Normaal gesproken komen iPhones in een zogeheten tik-tok ritme uit. Bij elk nieuw genummerd exemplaar hoort een nieuw uiterlijk design, waarbij met het s-model het jaar daarop weer voortgeborduurd wordt. Zo niet bij de iPhone 7, waar de belangrijkste elementen van de iPhone 6 en 6s bewaard zijn gebleven. Volgens geruchten kunnen we volgend jaar - bij het tienjarig bestaan van de iPhone - iets radicaals nieuws verwachten, maar tot die tijd moeten we het dus met een wat bekender ontwerp doen. Er zijn wel een paar kleine verschillen. Zo is de antenneband iets anders, is er op de plek waar eerst de koptelefoonopening zat een extra speaker geplaatst en zitten achterop het 7 Plus-model niet één, maar twee camera's. Daarnaast zijn beide modellen nu ook in een glanzend zwarte en matzwarte afwerking te krijgen.

Hardware

Maar laten we beginnen bij de thuisknop. De iPhone 7 bevat namelijk niet langer een fysieke knop onder het scherm, maar heeft een aanraakgevoelige cirkel op dezelfde plek. Om de randen heen zit een klein ribbeltje, zodat je ook op gevoel de 'knop' nog makkelijk kunt vinden. Door op deze nieuwe thuistoets te drukken, trilt er onder de 'Taptic engine', een kleine trilmotor die Apple eerder al in de Apple Watch en trackpads van verschillende MacBook-modellen introduceerde. Hiermee wordt een druk op een fysieke knop gesimuleerd. De eerlijkheid gebiedt me echter te zeggen dat het niet zo overtuigend werkt als op de trackpads, waar het echt net is of je het hele vlak fysiek indrukt. Niet dat het daarom niet goed werkt: je krijgt prima feedback over het feit dat je de knop hebt 'ingedrukt', dus het eindresultaat is hetzelfde.

Wat heb je als gebruiker hier aan? Op zichzelf niet zo veel, behalve dan dat de iPhone 7 hierdoor waterdicht en stofwerend is. Het toestel kan 30 minuten tot een meter onder water overleven. Niet bepaald geschikt om mee te gaan diepzeeduiken, maar een val in de wasbak of een glas bier is nu niet meteen reden om naar de telefoonwinkel te snellen voor een nieuw exemplaar. Met deze stap schaart Apple zich eindelijk bij grote concurrent Samsung, die zijn Galaxy S al enige tijd geleden waterdicht heeft gemaakt. Niet nieuw, dus, maar een welkome toevoeging desalniettemin.

Processor

Verder nieuw is de A10 Fusion-chip, de nieuwste processor van Apple. Deze is wederom krachtiger dan zijn voorganger, al merk je daar in dagelijks gebruik niet bijzonder veel van. Pas als je hem naast een iPhone 6s legt en dezelfde apps op beide apparaten gebruikt, merk je wat snellere laadtijden en iets betere prestaties bij grafisch intensieve applicaties. Presteert dus prima, maar een wereldschokkend verschil is er niet.

Wel een vermelding waard is dat de chip nu twee 'high performance'-rekenkernen heeft en twee 'low energy'-kernen. Dat betekent dat voor minder intensieve taken, zoals bijvoorbeeld gebruik van de kalender-app of de rekenmachine, laatstgenoemde kernen worden gebruikt en dus minder stroom wordt getrokken. Hierdoor (en ongetwijfeld door de iets grotere batterij in beide toestellen) gaat de iPhone 7 op een laadbeurt tot twee uur langer mee dan voorheen. De iPhone 7 Plus moet het met 'slechts' een uur langer doen, maar die had toch al een langer batterijleven dan zijn kleine broertje.

Camera

Dan een andere grote vernieuwing: de camera. De iPhone 7 heeft optische beeldstabilisatie gekregen. Voorheen was dat gereserveerd voor de Plus-modellen, maar Apple heeft het dus ook in het kleinere model weten te proppen. Hierdoor raken foto's minder snel bewogen als de sluitertijd lager is, zoals bij weinig licht.

De belangrijkste vernieuwing heeft de 7 Plus gekregen. Deze heeft namelijk niet één, maar twee camera's op de achterzijde. Beide zijn 12 megapixel, maar de ene heeft een groothoeklens, terwijl de ander een telelens heeft. Het effect is dat je nu niet alleen digitaal kunt zoomen, maar ook optisch en dus tot 2x zoom zonder kwaliteitsverlies kunt realiseren. Daarnaast kun je tot 10x digitaal inzoomen, waarbij de foto er ook nog zeer redelijk uitziet.

Apple is al lang niet meer de enige smartphonefabrikant die een goede telefooncamera kan maken - Samsung, Huawei en LG zijn er ook verdraaid goed in geworden - maar het raakt onder andere door dit soort innovaties nooit ver van de top. De verbeterde zoommogelijkheden zijn dan ook zeker een welkome toevoeging en heeft mij persoonlijk overtuigd van van een 6s naar een 7 Plus over te stappen.

Koptelefoon

Goed, dan moeten we het toch nog even over het hete hangijzer hebben: de missende koptelefoonaansluiting. De grote vraag is natuurlijk: mis je die ook? Natuurlijk ligt dat aan wat voor koptelefoon je momenteel gebruikt. Ben je helemaal verknocht aan je bedrade exemplaar, dan ben je aangewezen op het bijgeleverde adaptertje waardoor je het apparaat via de Lightning-poort kunt aansluiten. Het werkt op zich prima, maar ideaal is het natuurlijk niet. Zo kun je bijvoorbeeld niet tegelijk opladen en je koptelefoon gebruiken.

Dat argument geldt overigens ook bij gebruik van de bijgeleverde EarPods, de oordopjes van Apple. Deze worden nu geleverd met een Lightning-stekker, maar dan loop je natuurlijk tegen hetzelfde probleem aan.

Kortom: als je een bedrade koptelefoon wilt gebruiken - of het nou een Lightning-exemplaar is of niet - dan is de situatie simpelweg niet ideaal te noemen. Tegelijkertijd hoeven we ook niet dramatisch te gaan doen: de iPhone laadt behoorlijk snel op (al kan Apple nog wel wat leren van de 'fast charge' van concurrerende Android-toestellen), dus lang zul je niet bepaald verstoken hoeven te zijn van muziek.

Het is echter wel duidelijk dat Apple helemaal inzet op een draadloze toekomst. Heb je dus een bluetooth-koptelefoon of ben je bereid om hierop over te stappen, dan is het gemis van een koptelefoonpoort eigenlijk geen enkel probleem. De iPhone-maker zelf komt eind oktober met AirPods, draadloze oordopjes die makkelijk te 'pairen' zijn met iOS- en macOS-apparaten.

IOS 10

Natuurlijk draait op het nieuwste toestel ook de nieuwste versie van besturingssysteem iOS. Met versie 10 heeft Apple weer een aantal vernieuwingen, zoals mogelijkheden in iMessage om berichten wat op te vrolijken. Zo kun je vuurwerk laten afgaan op de ontvangende telefoon, bijvoorbeeld om te laten weten dat je iets te vieren hebt.

Het belangrijkste nieuwtje is echter wat minder sexy: betere notificaties. Vooral op het standbyscherm is nu veel meer mogelijk, zoals het direct terugsturen van een berichtje of het afvinken van een item op het to-do-lijstje. Ontwikkelaars moeten alleen wel ondersteuning voor deze functie inbouwen, dus veel oudere apps hebben een update nodig.

Prijs en vergelijkbare toestellen

De iPhone 7 begint bij €769, twee tientjes duurder dan de iPhone 6s ten tijde van de lancering. Jammer van de prijsverhoging, maar ditmaal begint de opslagruimte tenminste bij 32GB en niet 16GB, zoals in het verleden. Dat was in een tijdperk van 4K video en Live Photos bizar weinig, dus eindelijk is dat probleem opgelost.

De iPhone 7 Plus start bij €909. Een fikse prijs - en ook nog eens een verhoging van €60 ten opzichte van de 6s Plus vorig jaar. Ook hier is de opslag van de basisversie verdubbeld, maar blijkbaar is de andere €40 nodig om de kosten voor de tweede camera te dekken.

Overigens is de concurrentie ook niet goedkoop, dus Apple staat zeker niet alleen. De Galaxy S7 van Samsung is al bijna een half jaar uit en kost nieuw nog steeds €649. Het verschil is dus niet enorm met een hagelnieuwe iPhone 7. En de Galaxy Note 7 heeft een adviesprijs van €849, wat dus het verschil met de iPhone 7 Plus vrij klein maakt. De vraag is echter hoe lang het nog duurt voordat Samsung die exploderende batterijen heeft vervangen en het apparaat dus in de winkels ligt.

Ondertussen is de Huawei P9 - eveneens met twee camera's aan de achterzijde uitgerust - al voor rond de €540 te krijgen.

Conclusie

Het valt allemaal wel mee met de iPhone 7 en 7 Plus. Dat bedoel ik zowel in de context van de nieuwe functies als op het vlak van het veelbesproken gebrek aan koptelefooningang. Het is erg handig dat de telefoons nu waterdicht zijn, een snellere en vooral energiezuinige processor is altijd welkom en de camera in de iPhone 7 Plus is fiks beter, maar eigenaars van een 6s hoeven niet direct jaloers te zijn en naar de winkel te rennen. Zeker met het oog op volgend jaar, wanneer Apple - volgens geruchten althans - echt gaat uitpakken met nieuwe snufjes en een nieuw design.

Dat neemt niet weg dat beide toestellen wederom tot de beste smartphones van dit moment behoren. Is het tijd om te upgraden en ben je in de markt voor een premium toestel - zowel qua kwaliteit als prijs - dan zijn beide toestellen uitstekende keuzes. Het Plus-model geniet iets de voorkeur, maar ja, die is ook €150 duurder.