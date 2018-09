Review: Misfit Ray

Hardware

In Nederland is de Misfit Ray te krijgen in zwart of rosé goud voor €99,99, maar wie meer keuze wil kan op de website van Misfit ook terecht voor blauw, groen, zilver en goud. Zoals gezegd ziet de band er anders uit. De Ray is stijlvol door zijn simplistisch design. De techniek is in een aluminium kokertje gestopt met lengte 38mm en een diameter 12mm. Hij weegt 8 gram. De Ray werkt op drie batterijknoopjes, die 6 maanden meegaan. Verder is hij tot 50 meter waterdicht, dus je kunt ermee zwemmen en douchen.

Standaard wordt de Ray geleverd met een zwart bandje gemaakt van tpu, een mix tussen plastic en zachte siliconen. Normaal merk je bijna niet dat je hem om hebt, behalve met warm weer. Dan voelt het wat plakkerig op de huid. Online kun je ook terecht voor andere accessoires om zo de fitnessband geheel naar eigen smaak aan te passen. Er zijn setjes polsbandjes en ook kettingen te koop om de Ray aan te hangen vanaf €28,40.

De volledige specificaties van de Misfit Ray zijn hier te lezen.

Werking

De Misfit Ray heeft geen scherm, maar geeft wel meldingen via trillingen en een led-lampje. Als je gebeld wordt of er komt een sms of mail binnen, dan kleurt het lichtje groen. Bij een geel lichtje, heb je te lang stilgezeten en word je gestimuleerd om in beweging te komen. Je kunt hem ook gebruiken als wekker. Al maakt dat niet veel indruk als je vast slaapt.

Als fitnessband houdt hij de verbrande calorieën, gelopen stappen, de afgelegde afstand en het slaappatroon bij. De Ray heeft geen ingebouwde hartslagmeter of gps. Wie dat belangrijk vindt, moet opzoek naar een andere fitnesstracker.

De Misfit app bevat een overzicht van alle verzamelde informatie. De Ray is niet de meest accurate fitnesband die ik getest heb, wat ook vooral komt door het ontbreken van de eerdergenoemde gps. Maar voor een algemeen beeld is de Ray prima en ook mijn slaappatroon houdt hij best goed bij.

Via bluetooth synchroniseert hij met de band en haalt hij alle informatie binnen. Er is geen sprake van automatische synchronisatie. Dus pas bij het openen van de app wordt alles binnengehaald. Het zorgt ervoor dat de accu van de telefoon langer meegaat. Soms is er geen verbinding omdat er een update is of de Ray van slag is. Geen paniek. Hij blijft alles gewoon onthouden. Gewoon even de batterijen eruit en hij synchroniseert weer met de app.

Prijs en vergelijkbare apparaten

De Fitbit Flex (€75) en Jawbone Up3 (€89 en met hartslagmeter) zijn allebei wat goedkoper dan de Ray, maar winnen het qua design zeker niet. De Fitbit Blaze en Apple Watch bieden meer fitnesstrackingmogelijkheden en zijn naar smaak aan te passen met andere bandjes, maar zitten qua prijs een stuk hoger met respectievelijk €229 en €369.

Conclusie

Voor sporters biedt de Misfit Ray niet genoeg mogelijkheden en nauwkeurigheid. Maar wie gewoon wil weten hoeveel hij beweegt én iets moois om de pols wil hebben, kan hiermee prima uit de voeten. Ikzelf heb op feestjes menigeen verrast met het feit dat het geen gewone armband bleek te zijn.