Miljoen dode Wikipedia-links gefixt

Wanneer links worden gevonden die een 404-foutcode geven of de melding 'page not found', worden ze gewijzigd in een link naar de desbetreffende pagina in het Internet Archive. Zo kunnen bronvermeldingen intact worden gehouden. De link krijgt ook een melding dat het om een pagina uit de Wayback Machine gaat. Dat moest tot dusver handmatig gebeuren.

De techniek wordt voorlopig alleen nog toegepast op de Engelstalige versie van de online-encyclopedie. Op termijn moet het ook werken op de bijna driehonderd anderstalige Wikipedia's.