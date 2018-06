Betere vertalingen bij Google Translate

Om deze verbetering te bewerkstelligen, maakt het bedrijf gebruik van een ’neuraal netwerk’, oftewel een zelflerend systeem. Dit systeem ’begrijpt’ de context van een woord in een zin beter, waardoor de gehele vertaling een stuk natuurlijker eruit ziet dan voorheen.

Eerder werd deze nieuwe techniek al gebruikt bij het vertalen van enkele andere talen, zoals het Japans, wat een lastige taal is voor vertaalmachines.

De nieuwe vertaalmethode wordt in de loop van woensdag geactiveerd in zowel de apps als online via de site van de dienst.