Kenteken voor drone

HILVERSUM - Een terreuraanslag met een drone. Islamitische Staat doet dat in Syrië steeds vaker, en ook in Nederland zou het kunnen gebeuren. De dronebranche, verenigd in DARPAS, is er bang voor en wil daarom dat alle verkochte drones op naam worden geregistreerd en een kenteken krijgen. ''Het verbaast ons dat hier nog geen aanslag gepleegd is met drones'', aldus de organisatie maandag tegen Radio EenVandaag.