Fire Emblem komt naar smartphone, Nintendo Switch en 3DS

Fire Emblem Heroes is een strategy-RPG over twee koninkrijken die een bittere strijd leveren. Spelers nemen de rol aan van een summoner en bouwen hun legers op door Fire Emblem-helden uit de serie op te roepen. Spelers kunnen volledig genieten van de rijke, tactische role playing-opties op kleine maps, die zich lenen zich voor kortdurende sessies die perfect passen op een smartphone-scherm. Fire Emblem Heroes is verkrijgbaar als gratis download met opties voor aanvullende aankopen.

Op 19 mei verschijnt er voor de Nintendo 3DS een nieuwe versie van Fire Emblem Gaiden, die in 1992 alleen verscheen in Japan. De game is opnieuw gemaakt en vergroot met extra kerkers en zal wordt uitgebracht onder de naam Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia. De hoofdpersonages Alm en Celica komen beschikbaar als Amiibo-figuren.

Voor de nieuwe Nintendo Switch staan er twee games op de planning. Voor het eerst sinds Fire Emblem: Radiant Dawn op de Wii in 2008, wordt een nieuw deel in de serie ontwikkeld voor een spelcomputer van Nintendo. De nieuwe game zal in 2018 verschijnen. Verder bundelt Fire Emblem de krachten met de Warriors-serie van Koei Tecmo. Fire Emblem Warriors is in ontwikkeling voor zowel de Nintendo Switch als de New Nintendo 3DS.