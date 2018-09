Felle concurrentie blijft LG dwarszitten

LG zucht al langer onder de felle concurrentie tussen fabrikanten van smartphones. Het bedrijf had zijn hoop gevestigd op het nieuwste topmodel, de LG G5 die afgelopen voorjaar op de markt kwam. Maar de verkopen van dat toestel vielen bitter tegen.

Ook de prijzen van consumentenelektronica en huishoudelijke apparaten staan door het ruime aanbod flink onder druk. Daar komt bij dat hogere prijzen van LCD-schermen de marges op televisies drukken. Het bedrijf moet daardoor zijn eerste kwartaalverlies in zes jaar slikken.

In oktober had LG al voorspeld dat de resultaten in het vierde kwartaal zouden lijden onder de aanhoudende prijsdruk. Het bedrijf moest zijn producten in de belangrijke periode rond de feestdagen met fikse kortingen aanbieden om de concurrentie te kunnen aftroeven.

In de laatste maanden van 2016 behaalde LG een omzet van 14,8 biljoen won (11,7 miljard euro). Dat is 1,5 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het bedrijf leed een operationeel verlies van omgerekend 28 miljoen euro, na een winst van 278 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2015.

Over heel 2016 verwacht LG wel een operationele winst te kunnen schrijven. Het bedrijf schat die voorlopig op omgerekend 1,1 miljard euro, 12 procent meer dan een jaar eerder. De omzet valt over het gehele jaar gemeten dan wel weer 2 procent lager uit dan in 2015, op omgerekend 43,9 miljard euro.