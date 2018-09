Philips vernieuwt afspraken met tv-maker TVP

Philips verkocht zijn televisie-activiteiten in 2012 aan TPV. In eerste instantie hield het Nederlandse bedrijf een belang in de joint venture die vervolgens tv's onder de merknaam Philips maakte, maar die deelneming werd in 2014 van de hand gedaan. Hoewel Philips dus zelf geen tv's meer maakt, houdt het bedrijf aan de tv's met het merk Philips van Chinese makelij jaarlijks nog wel miljoenen euro's aan royalty's over.

De nieuwe afspraken gaan in op 1 januari 2017 en lopen tot 31 december 2020. Met de huidige deal komt de eerdere licentieovereenkomst uit 2012 te vervallen.