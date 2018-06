'VoIP verovert ook zakelijke markt'

Terwijl in de consumentenmarkt internetbellen al volkomen normaal is, belt de meerderheid van de zakelijke markt nog altijd traditioneel. Steeds meer bedrijven zien echter wel de voordelen van internetbellen, constateert ABN AMRO. Dit wordt extra in de hand gewerkt door de toenemende populariteit van clouddiensten.

De zakelijke telecommarkt is door de komst van allerlei nieuwe toepassingen en aanbieders met nieuwe verdienmodellen de laatste tijd erg in beweging. Traditionele providers, grootzakelijke operators, distributeurs en ook IT-dienstverleners zijn allemaal nog op zoek naar hun plekje.

De totale omzet in de zakelijke telecom daalde volgens het financiële concern in de afgelopen twee jaar nog met circa 9,5 procent. ABN AMRO verwacht dat deze omzetdaling voorlopig doorzet, met zo'n 4 procent per jaar. Dat is een grotere krimp dan in de telecommarkt als geheel, waar naar verwachting sprake is van een jaarlijkse terugval met ongeveer 2 procent.