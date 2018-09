TV-makers vrezen 'dieselgate'

Philips kwam goed door deze tests. Amerikaanse consumentenorganisaties maken sinds vorig jaar vergelijkingen met de dieselaffaire die Volkswagen treft. In beide gevallen herkennen de chips de testsituatie, maar reageren ze in de praktijk anders en vervuilender.

Gedurende de test herkennen de chips in de tv-apparaten de omstandigheden en laten de apparatuur onder de norm presteren. Daardoor komen ze goed door de energietests voor de labels in de winkels. Volgens consumentenorganisatie NRDC is er niet per se kwade opzet in het spel.

Misleiding

Makers als LG hebben na de ontdekking hun software aangepast. Ook Vizio ontkent bewuste misleiding van de tests, Samsung moet nog reageren.

Volgens regels van consumentenwaakhond American Federal Trade Commission kunnen klanten evengoud hun geld terugkrijgen. Dat is aan de rechter ter beoordeling.

Het bedrag zou vergelijkbaar zijn met de winsten die de elektronicabedrijven hebben gemaakt in de periode dat de fout is gemaakt en de apparaten veel meer stroom gebruikten.

De vraag is of het zover komt. Een ingediend wetsvoorstel van de Republikeinse senator Michael Burgess maakt dat het Openbaar Ministerie vervolging op basis van een bedrijf wegens gebrek aan energie-efficiency toe mag laten.