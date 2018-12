Samsung lanceert Galaxy S8

De S8 verschijnt in twee varianten, de reguliere versie en de S8+. Eerstgenoemde heeft een 5,8 inch groot scherm, terwijl de ander een 6,2 inch groot scherm bevat. De resolutie van beide is Quad HD, oftewel 2960 bij 1440 pixels.

De thuisknop is nu verhuisd naar de zijkant van het apparaat, terwijl de vingerafdrukscanner aan de achterkant naast de camera zit. Deze 12 megapixel camera gebruikt dezelfde techniek als die van de voorganger, de S7. Aan de voorzijde zit een 8 megapixel camera, die nu ook van autofocus is voorzien.

Onder de motorkap zit een Exynos-processor van Samsung zelf met acht rekenkernen. Verder is 4GB aan werkgeheugen aanwezig en standaard 64GB aan opslagruimte. Dit laatste kan uitgebreid worden met een geheugenkaartje.

Beide versies van de telefoon zijn stofwerend en waterdicht tot anderhalve meter diep voor 30 minuten.

Aan de softwarekant is veel hetzelfde gebleven. Samsung biedt de laatste versie van besturingssysteem Android, maar heeft daar net als altijd zijn eigen 'laag' over gelegd. Deze bevat nu Bixby, Samsungs eigen versie van Apple's Siri. Gebruikers kunnen met stemcommando's bijna alle functies op de telefoon uitvoeren (voorlopig enkel in het Engels), maar de software gaat verder dan dat. Als in de camera bijvoorbeeld een object of plaats wordt herkent, kan Bixby suggesties geven voor acties of plekken om te bezoeken.

Verder is de irisscanner van de Galaxy S7 ook aanwezig, al is die ook wat accurater geworden. Ook gezichtsherkenning behoort tot de mogelijkheden.

De Galaxy S8 en S8+ zijn vanaf 28 april te koop en kosten respectievelijk €799 en €899. Mensen die de telefoon voorbestellen, kunnen er al op 20 april.

Met de nieuwe toestellen hoopt Samsung de blamage van de Galaxy Note 7 te doen vergeten. De in 2016 uitgekomen telefoon had last van oververhittende batterijen die in sommige gevallen zelfs ontploften. Het toestel werd teruggeroepen, opnieuw uitgebracht en toen wederom teruggeroepen toen bleek dat de fout niet verholpen was.

In de Galaxy S8 zit nu een 3000 mAh-batterij, terwijl de S8+ een 3500 mAh-accu bevat. Dat is voor de grootte van de telefoon relatief bescheiden, wat doet vermoeden dat Samsung ditmaal op safe heeft gespeeld.