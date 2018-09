Hedgefondsen gokken op bitcoinwinst

Als de rechter hun claim toekent, dan volgt de uitbetaling in de cryptomunt. De bitcoin steeg tot het bankroet van Mt Gox in 2014 van $450 naar dinsdag rond $1022 per stuk.

Die waardevermeerdering denken de hedgefondsen bij de rechter in Japan en de Verenigde Staten binnen te slepen. En ze hopen komende jaren op meer. Marktvorsers zien in de actie van hedgefondsen het signaal dat de digitale munt een blijvertje is.

Met bitcoins kunnen gebruikers bedragen naar elkaar overmaken, zonder tussenkomst van een bank. Dat gebeurt via het nog niet gekraakte netwerk blockchain, waarmee banken overigens ook druk speculeren. Steeds meer bedrijven en consumenten accepteren de bitcoin als betaalmiddel, een van dik vijftig digitale munten beschikbaar op de blockchain.

Bij Mt Gox hadden duizenden particulieren hun rekeningen uitstaan met daarop tegen euro’s of dollar gekochte bitcoins. In 2014 werd de digitale kluis van het platform gekraakt: 850.000 munten verdwenen bij de grootste bekende cyberhack, goed voor $473 miljoen verlies.

Een ander deel van de munten is tijdens het faillissementsonderzoek teruggevonden bij de Mt Gox-oprichter Mark Karpeles.

Verwacht wordt dat de claimers waaronder de hedgefondsen nooit meer dan een kwart van hun geld terug kunnen krijgen. Een kwart in bitcoins is echter voor de risicofondsen voldoende. De Amerikaanse advocaat Daniel Kelman verzamelt namens deze anonieme hedgefonsen via een website nog steeds claims van gedupeerden. Die krijgen niet 25% maar 15% van de oude waarde geboden.

Zo’n 202.000 gevonden bitcoins gebruiken de Japanse aanklagers overigens om de kosten van de rechtsprocedure te financieren.