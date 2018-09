'Nieuwe iPhone hommage aan eerste model'

De nieuwe iPhone, waar vermoedelijk een 5,8 inch display in zit, krijgt een wat ronder uiterlijk. Daarmee zou het design meer gaan lijken op het ontwerp van de allereerste iPhone. Het gaat natuurlijk wel om een toestel uit 2017 en los van een knipoog naar de eerste iPhone zal weinig echt doen denken aan het toestel dat wijlen CEO Steve Jobs in 2007 aan de wereld toonde. De nieuwe iPhone is waarschijnlijk van glas gemaakt en de kenmerkende knop op de voorzijde gaat het veld ruimen volgens insiders.

Exacte details over de iPhone 8, zoals de nieuwe iPhone waarschijnlijk genoemd wordt, zijn nog niet bekend. Daarvoor moeten fans tot september wachten. Dan lanceert Apple doorgaans zijn nieuwe iPhones.