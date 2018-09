KPN waarschuwt voor 'valse start' met 5G

Ⓒ ANP

DEN HAAG (AFN) - Een valse start dreigt voor de uitrol van 5G, de opvolger van het 4G-netwerk in Nederland. Dit komt omdat inlichtingendiensten AIVD en MIVD op het afluisterstation in het Friese Burum een bepaalde frequentieband gebruiken, die door Europese Unie is aangewezen als dé band voor de hoge datasnelheden van 5G.