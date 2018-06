Bezos (Amazon) een na rijkste ter wereld

Sinds de overname van Souq is de aandelenkoers van Amazon gestegen. Daardoor groeide het vermogen van Bezos in een paar dagen tijd met 1,5 miljard dollar. Sinds het begin van dit jaar heeft Bezos al 10,2 miljard dollar verdiend.

Bezos bezit nu 75,6 miljard dollar. Dat is omgerekend iets meer dan 70 miljard euro. Daarmee ging hij superbelegger Warren Buffett en Zara-oprichter Amancio Ortega voorbij op de miljardairsranglijst van Bloomberg. Gates, de rijkste mens op aarde, is goed voor een vermogen van 86 miljard dollar.

Bezos begon in 1994 de webwinkel Amazon.com. Hij is ook de man achter ruimtevaartbedrijf Blue Origin en eigenaar van de grote krant The Washington Post. Verder heeft hij geïnvesteerd in bedrijven als Airbnb, Twitter en Uber. In 1998 stak hij een kwart miljoen dollar in de toen nieuwe zoekmachine Google. Het aandelenpakket dat hij in ruil kreeg, is nu ongeveer 3 miljard dollar waard.

Bedrijven die veel overeenkomsten sluiten hebben algemene voorwaarden nodig. Stel ze binnen enkele minuten nu geheel zelf samen.