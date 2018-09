Qualcomm daagt leveranciers Apple om patenten

Op veel chiptechnologieën die in smartphones worden gebruikt, heeft Qualcomm patent. Apple betaalt voor het gebruik daarvan door royalties af te dragen via zijn eigen toeleveranciers. In tegenstelling tot andere smartphonemakers heeft het technologieconcern zelf geen directe licentiedeal met het toekomstige moederbedrijf van het Nederlandse NXP.

De maker van de iPhone vindt de bedragen die Qualcomm in rekening brengt evenwel te hoog en beschuldigt de chipmaker van misbruik van zijn dominante machtspositie. Het conflict heeft al geleid tot rechtszaken in verscheidene landen, waarbij de bedrijven elkaar over en weer schadevergoeding eisen.