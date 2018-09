Belsimpel.nl koopt domeinnaam Typhone.nl

Het klantenbestand van Typhone.nl is geen onderdeel van de overname. Mogelijk gebeurt dit later. Volgens Belsimpel.nl gaat het om een ,,strategische overname", ook omdat de webwinkel ook in het buitenland wil uitbreiden.

Telefoonabonnementen

The Phone House ging eerder dit jaar op de fles door de toegenomen concurrentie en het scherpere toezicht op de aanbieding van telefoons bij abonnementen. Daardoor lukte het niet iets te doen aan de tanende winst en verkopen. Het faillissement gold voor het hoofdkantoor en zeventig eigen winkels van het bedrijf. De ongeveer zeventig franchisezaken vielen buiten het bankroet.

Na een doorstart zijn momenteel nog 91 winkels van The Phone House open.