Betaalreus Adyen door €1 miljard

Dit heeft het Amsterdamse concern, een voormalige techstartup, woensdag bekendgemaakt in een toelichting op zijn jaarcijfers.

Het platform verwerkte vorig jaar $90 miljard aan transacties voor klanten als Netflix, Uber en Spotify. Dat is een toename met 80% op jaarbasis.

Met de toename van alle betalingen over de eerste twee maanden van dit jaar, aldus de zegsman van Adyen, kan het concern voorzien dat zijn revenuen dit hele jaar waarschijnlijk ruim door €1 miljard omzet gaan. ,,De meeste groei zit momenteel in de Verenigde Staten. Daar sluiten steeds meer fysieke winkels zich aan", aldus de Adyen-woordvoerder.

Overgang betalingen

Deze groei, bij een huidige omzet van €678 miljoen over 2016, is afkomstig van de toename van klanten en verwerkte betalingen, aldus het bedrijf. Het werkt in twaalf landen en telt vijfhonderd werknemers.

Steeds meer bedrijven kiezen voor de nieuwe wijze van verwerking van online betalingen. Ook 'stenen' winkels in de VS maken de overstap naar online betalingen, en kiezen dan relatief vaak voor nieuwkomer Adyen. Dat breidt uit in de Australische en Mexicaanse markt.

Dat levert direct aan bedrijven en via de grote kanalen van MasterCard en Visa. Adyen, dat oud-ABN Amro-bestuurder Joop Wijn voor zijn directie wist te strikken, claimt inmiddels 4500 bedrijven als klant te hebben.

,,Ondernemingen hebben doorgaans meerdere betaalkanalen, ze wisselen om alternatieven te houden. Zij zagen de afgelopen tijd dat er tussen die concurrenten steeds meer betalingen via Adyen verlopen en kiezen dan voor ons kanaal", aldus de zegsman. ,,De groei die we doormaken komt vooral van bestaande klanten."

Verdere groei

In december 2014 haalde Adyen nog $250 miljoen op voor verdere groei.

Het bedrijf kwam recent, tussen alle startups in fintech, als een van de door consumenten gewaarde technologiebedrijven naar voren.

