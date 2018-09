Spotje gevaar smartphone massaal gedeeld

De spot is alleen al op de Facebookpagina van het Tilburgse bedrijf al 1 miljoen keer bekeken en 20.000 keer gedeeld. Via andere websites is het indringende filmpje ook nog eens 30.000 keer gedeeld en zo'n anderhalf miljoen keer bekeken.

De film toont het verhaal van Koen, die een ongeluk heeft veroorzaakt met dodelijke afloop, omdat hij tijdens het rijden met z’n carkit bezig was. Een kind kwam om het leven. De video roept aan het einde op om in AutoModus te gaan, een app waarmee weggebruikers beloond worden voor het niet reageren op telefoontjes, appjes en pushberichten. Sinds gisteren is deze gratis app de meest gedownloade app in de Apple-appstore.