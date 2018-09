Review: Amplitude

De kern van het spel is vergelijkbaar: druk op de maat van de muziek op de juiste knoppen. In Amplitude is dat aangekleed als een schietspel: je vliegt in een schip over een soort van snelweg met zes banen. Elke baan staat voor een instrument. Het is zaak dat je op een baan alle noten precies goed raakt, waarna deze laan leeg raakt en je naar een ander kunt overspringen. Hoe meer noten je foutloos achter elkaar raakt, hoe meer punten je verdient.

Scoren

Een vrij simpel gegeven, maar het wordt - zeker op de hogere moeilijkheidsgraden - al gauw pittig. De ritmes die je eruit moet rammen op je controller wordt behoorlijk complex. Gelukkig heb je ook powerups, die je verdient door lichtgevende noten foutloos te raken. Hiermee kun je ondermeer een hele baan leegmaken, of je 'multiplier' ineens verhogen zodat je meer punten scoort.

In de hele game zitten 15 nummers en het zijn niet bepaald klinkende namen die je tegenkomt. Vond je in de eerste Amplitude nog namen als Blink-182 en David Bowie terug, ditmaal zijn het voornamelijk nummers van Harmonix en een aantal minder bekende artiesten. Geen nood: deze zijn stuk voor stuk prima om naar te luisteren en, belangrijker nog, erg leuk om te spelen.

Er zijn verschillende spelmodi beschikbaar, waaronder een 'campaign' die je eerst moet doorlopen om alle nummers vrij te spelen. Hierbij word je ook nog een vaag verhaal verteld over hoe je in de hersenen van een in coma geraakt patiënt duikt om zijn... Weet je, echt duidelijk wordt het nooit en zo boeiend is het ook niet. Het is een raamwerk waarin je de nummers één voor één doorloopt.

Aankleding

Daarnaast kun je natuurlijk elk ontsloten nummer net zo vaak los spelen als je wilt en er is ook voorzien in een multiplayer-modus waarin je tegen een andere speler om de hoogste score speelt. Helaas is deze modus niet online te spelen, al worden highscores wel geüpload zodat je ze kunt vergelijken met vrienden.

De grafische aankleding is vergelijkbaar met die van de originele Amplitude: veel psychedelische, visualiser-achtige achtergronden die gelukkig niet heel erg afleiden.

Leuk

Er valt weinig negatiefs te zeggen over deze nieuwe Amplitude. Het is een leuke muziekgame met toffe muziek die goed werkt in het spel. Er zijn niet bijzonder veel nummers beschikbaar, maar het spel kost dan ook maar twee tientjes, dus daar valt vrede mee te hebben. Het steekt verder niet echt met kop en schouders boven de concurrentie uit, maar het is wel een lekker tussendoortje voor mensen die Guitar Hero en Rock Band al binnenstebuiten kennen.

Amplitude is getest op de PlayStation 4, maar is ook beschikbaar voor de PlayStation 3.